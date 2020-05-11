اليابان تبحث رفع حالة الطوارئ في 34 محافظة

قال مسؤولون في العاصمة اليابانية طوكيو أمس الأحد إن الحكومة تبحث رفع حالة الطوارئ المفروضة في غالبية المحافظات اليابانية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف المسؤولون - وفقا لوكالة أنباء كيودو - أن الحكومة ستواصل حث المواطنين على الحذر في طوكيو ومناطق أخرى.

وتسعى الحكومة إلى إنهاء حالة الطوارئ في 34 محافظة من إجمالي 47 محافظة يابانية اعتبارا من يوم الخميس إذا استوفت هذه المحافظات شروطا معينة مثل تراجع الإصابات الجديدة وامتلاكها أجهزة طبية ورقابية كافية.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة خبراء تابعة للحكومة يوم الخميس لتقييم الوضع الحالي.

وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحفي "نترقب رفع حالة الطوارئ في عدد من المحافظات".

وقال الوزير إن هناك 34 محافظة لم تسجل حالات إصابة جديدة لمدة أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف أن الحكومة المركزية ترى أن المحافظات الـ 13 المتبقية تتطلب "حذرا خاصا" نظرا لحالات الإصابة الجديدة المرتفعة نسبيًا وهذه المحافظات هي طوكيو وكاناجاوا وسايتاما وتشيبا وأوساكا وهيوجو وفوكوكا وهوكايدو وإيباراكي وإيشيكاوا وجيفو وأيتشي وكيوتو.

وفي طوكيو تم تسجيل 22 إصابة جديدة اليوم انخفاضا من 36 حالة أمس السبت و39 حالة أمس الأول الجمعة. وهذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تنخفض فيه الحالات المسجلة في العاصمة عن مائة حالة.

وكان إعلان الطوارئ الذي وقعه رئيس الوزراء شينزو أبي في أبريل وجه الحكومات المحلية إلى مطالبة السكان بتجنب الخروج غير الضروري وتعليق بعض النشاطات التجارية بشكل مؤقت من اجل منع انتشار الفيروس.