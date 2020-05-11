وزير التعليم: «الكمبيل» الإبتدائية بأسوان أول مدرسة على مستوي الجمهورية تنتهي من تسلم المشروعات البحثية

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدرسة الكمبيل الإبتدائية بإدارة كوم أمبو في محافظة أسوان انتهت من تسلم كافة الأبحاث للطلبة بالصفوف "الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي" وعددهم ٩٥ تلميذا.

وأضاف "شوقي" أن عدد مشروع واحد فقط ورقي وعدد ٩٤ بحثا إلكترونيا تم رفعهم علي المنصة بواسطة التلاميذ وأولياء الأمور.

وأوضح وزير التعليم، أن مدرسة الكمبيل الإبتدائية بإدارة كوم أمبو تعتبر أول مدرسة علي مستوى الجمهورية تنتهي من تسلم المشروعات بهذه الكفاءة،" معلقا: "جهد مشكور من جميع العاملين بالمدرسة والاستاذ ربيع عربي مسئول المنصة".