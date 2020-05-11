 الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الخميس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الخميس

د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 3:23 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 3:23 م

أعلن شموليك دهان، المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الخميس القادم.

وذكرت الإذاعة العامة أنه تم إرجاء مراسم أداء اليمين من الأربعاء للخميس حتى لا يكون هناك تعارض مع الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ذلك اليوم. وستكون هذه أول زيارة لبومبيو للخارج منذ مارس.

ويرى البعض أن زيارة بومبيو ذريعة لمنح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مزيدا من الوقت.

ويعني أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية نهاية لحالة الجمود التي أصابت الحياة السياسية في إسرائيل بالشلل لأكثر من عام وقادتها إلى إجراء ثلاث انتخابات.

وبموجب اتفاق نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، مع منافسه السابق بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض" المنتمي إلى تيار الوسط، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الوزراء لـ18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لجانتس في أكتوبر من عام 2021 .

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