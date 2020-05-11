قال الفنان السعودي عبدالله الجميري، إنه يتواجد حاليا في مستشفى العزل الصحي الفندقي التابع لوزارة الصحة السعودية، مشتبها في إصابته بفيروس كورونا، ويوجد 13 فردا من أسرته بينهم طفل رضيع في العزل لإصابتهم.



وروى الجميري، في مداخلة ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة الأولى المصرية، مساء الأحد: "أصيب 13 فردا من أسرتي بكورونا، والقصة ترجع إلى أننا كنا في زيارة مريض وهو جدي مريض القلب، وكنا ملتزمين جدا بالحجر المنزلي وبحظر التجوال، لكننا خالفنا وزرنا جدي الآن 13 من أسرتي في الحجر، بسبب إصابة الأم بعد الزيارة".



تابع: "اللي ما عنده شيء مهم ضروري للغاية للخروج لا يخرج، خذونا عبرة وعظة، حرام أبوك أو أمك تصاب بسببك وتعرض حياتهم للوفاة، أو أن يوضع أطفال مثل حالتنا والتي بها أطفال رضع بعمر شهرين فقط وضعوا في العزل".



وقدم الشكر إلى الإدارة السعودية على الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين والمشتبه فيهم والمصابين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات كاملة وتقليل الزيارات قدر المستطاع وعدم التهاون ولو في زيارة واحدة.