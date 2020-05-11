قبرص تمدد حظر رحلات الطيران حتى 28 مايو الجاري

أعلنت حكومة قبرص اليوم الاثنين تمديد قرار حظر جميع رحلات الطيران الداخلي والخارجي لمدة 14 يوما إضافية إلى 28 أيار/مايو المقبل كجزء من إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الحكومة القول إنه سيتم إعفاء رحلات طائرات الشحن الجوي وإعادة العالقين إلى بلادهم من الحظر.

يذكر أن أغلب دول العالم فرضت حظرا على حركة الطيران منذ آذار/مارس الماضي في إطار محاولات وقف انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما يهدد شركات الطيران في العالم بخسائر تصل إلى 314 مليار دولار من مبيعات التذاكر خلال العام الحالي.

يذكر أن قبرص سجلت 901 إصابة مؤكدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن