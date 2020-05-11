أرامكو السعودية تعلن انخفاض أسعار البنزين لشهر مايو

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شعار أرامكو السعودية في الظهران يوم الثالث من نوفمبر 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.

أعلنت شركة أرامكو السعودية، صباح الاثنين، انخفاض أسعار البنزين المحلية لشهر مايو الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين "أن سعر بنزين 95 انخفض إلى 82ر0 ريال، مقارنة بـ 47ر1 ريال الشهر الماضي".

كما انخفض سعر بنزين 91 إلى 67ر0 ريال، مقابل 31ر1 ريال الشهر الماضي.

وحددت سعر الديزل عند 47ر0 ريال، والكيروسين 64ر0 ريال، وغاز البترول المسال 75ر0 ريال.

وأوضحت شركة "أرامكو" أن تطبيق أسعار البنزين الجديدة سيكون ابتداءً من اليوم الاثنين.

وتقوم السعودية بمراجعة شهرية لأسعار البنزين في المملكة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.