أمين اتحاد الجامعات العربية: حصلنا من الصين على منحة تشمل أدوات حماية ووقاية من كورونا

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أكد أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن الاتحاد تلقي منحة من مركز نقل التكنولوجيا الصينية تضم ادوات حماية ووقاية من فيروس كورونا المُستجد في إطار اتفاقية التعاون بين المركز الصيني واتحاد الجامعات العربية.

وقال أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان الاتحاد تواصل مع الحكومات العربية لتوزيع المنحه الصينية، مشيرا إلى أن الأدوات المخصصة لمصر سيتم تسليمها للسفارة المصرية في بكين خلال أيام.

وأضاف أن المركز نظم زيارات لعدد من الخبراء والمختصصين للدول العربية لايجاد قاعدة مميزة للتعاون والتنسيق بين الطرفين والتعرف على طلبات المؤسسات التعليمية العربية في مجالات التكنولوجيا الحديثة ونشر نتائج التقنية الصينية الجديدة في جميع المجالات وخصوصا في تسخير التكنولوجيا لمحاربة وباء كورونا المستجد.

وبين أن المركز نفذ مجموعة من الدورات التدريبية للعاملين في المؤسسات التعليمية والأكاديمية العربية في مجالات نظرية الابتكار واختراع التكنولوجيا وادارة سياسات التكنولوجيا إضافة إلى تدريبهم على نظام متخصص لتحديد مواقع الملاحة بالاقمار الصناعية وجمع الأمطار واستخدامات الزراعة الحديثة.