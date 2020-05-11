سلطت قناة العربية في تقرير لها على ما اعتبرته "كذبة إبريل" التي انتشرت في أرجاء مختلفة حول العالم، بأن فيروس كورونا سينتهي فور ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء موسم الشتاء، وهو ما اتضح عدم صحته.



تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 4 ملايين بـ150 حالة ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول في عدد الإصابات حول العالم بأكثر من مليون حالة إصابة، فيما اقترب عدد حالات الوفاة من 300 ألف حالة.



وانتهى شهر أبريل مسجلا 4 ملايين حالة إصابة وما يقارب من 300 ألف حالة وفاة، ما يكشف تحول "كذبة إبريل" إلى لعنة، حيث بلغ الإصابات في 2 أبريل مليون حالة ولكنها تضاعفت إلى 2 مليون في منتصف الشهر وفي 27 أبريل وصل العدد إلى 3 ملايين حالة إصابة.

