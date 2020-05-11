سانا: وصول طائرة السورية للطيران إلى مطار دمشق الدولي قادمة من الكويت تقل 257 شخصاً

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة السورية للطيران قادمة من الكويت تقل نحو 257 شخصاً وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين.