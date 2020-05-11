النيابة تحقق في مقتل سائق توكتوك على يد صديقه بالهرم

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات حول إطلاق شاب النار على صديقه سائق "التوكتوك"، وقتله بالخطأ بمنطقة شارع زغلول بالهرم.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لبيان تفاصيل الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقى قسم شرطة الهرم، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "إبراهيم.ا" 18 عاما، سائق "توك توك" مصاب بطلق خرطوش ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أنه أثناء تواجد القتيل رفقة صديقه المتهم "فهد.خ" 22 عاما، قام المتهم باللهو ببندقية خرطوش كانت بحوزته فخرجت منها طلقة نارية تجاه المجني عليه ليلقى مصرعه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة الكلية التحقيقات.