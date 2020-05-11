جامعة طنطا: احتساب نتيجة الطلاب على البحث المقدم عبر منصة تقديم الأبحاث

طالب الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب جميع طلاب الجامعة عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على موقع الجامعة، ومواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به كمصدر رئيسى للمعلومات.



وأكد أنه سيتم احتساب نتيجة الطلاب على البحث الذي يتم تقديمه من خلال منصة تقديم الأبحاث المعلن عنها مسبقاً، وتحسب نتيجة الطلاب بالنجاح والرسوب فقط، ولا يتم احتساب أية درجات على شيتات أو مذكرات أو ملازم لمواد الفصل الدراسي الثاني.



كما طالب جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمعايير وموضوعات الأبحاث المنشورة على منصة الأبحاث الالكترونية، ورفع الأبحاث في الموعد المحدد له، مشيراً إلى أنه سيتم نشر فيديو توضيحي لكيفية لرفع الأبحاث على المنصة بخطوات واضحة تيسيرا على جميع طلاب الجامعة.