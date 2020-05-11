 محافظ القاهرة: إعانات عاجلة للمتضررين من انهيار عقار باب الشعرية ولجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة - بوابة الشروق
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محافظ القاهرة: إعانات عاجلة للمتضررين من انهيار عقار باب الشعرية ولجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 1:16 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 1:16 ص

قرر خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار مساء أمس، بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية وبيان مدى تأثرها من الإنهيار.

وأكد المحافظ - وفقا لبيان - على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة للمتضررين من حادث الانهيار.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا مساء اليوم بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية، وانتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث حيث تبين إنهيار العقار بالكامل وهو مكون من أرضي و 5 طوابق عبارة عن ورش أحذية مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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