محافظ بني سويف: إزالة 1411 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة

أعلن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 1175 حالة تعد على الأراضى الزراعية، في وضبط 217 مخالفات بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي عرضه السكرتيرالعام اللواء هشام شادي، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وأوضح غنيم، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجده مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.