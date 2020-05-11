اتهام سويديين اثنين في انفجار مبنى للضرائب في كوبنهاجن العام الماضي

تم اتهام سويديين اثنين بتنفيذ تفجير في مبنى لوكالة الضرائب بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن العام الماضي، حسبما أعلنت هيئة الادعاء الدنماركية اليوم الاثنين.

وتم القبض على الاثنين 22 و23 عاما، بعد عدة أسابيع من الانفجار الذي وقع في 6 أغسطس وأسفر عن تحطم نوافذ وأتلاف واجهة المبنى. وأصيب أحد المارة بجروح طفيفة بسبب الحطام، لكن شخصين كانا داخل المبنى في وقت الانفجار لم يصب أي منهما بأذى.

وقالت ممثلة الادعاء العام ليز-لوت نيلاس في بيان: "الهجوم على وكالة الضرائب هو هجوم علينا جميعا، وهذا هو السبب في أنها قضية خطيرة للغاية ... لحسن الحظ، لم يصب أحد، لكن اردعاء يعتقد أن القضية خطيرة لدرجة أنها عمل يشبه الإرهاب".

وفي حالة إدانتهما، فإن الشابين يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة. ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة.

وتم تسليم المشتبه به الأصغر سنا إلى الدنمارك في نهاية أغسطس بعد القبض عليه في مدينة مالمو جنوبي السويد.

ونفى كل من الرجلين التورط أو نقل القنبلة من السويد إلى الدنمارك. وترتبط كوبنهاجن بمالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد، عبر سكك حديد أوريسوند وجسر للسيارات.

وتم الاستشهاد بالتفجير عندما قامت الدنمارك في نوفمبر بإجراء عمليات تفتيش فورية على الحدود مع السويد لمكافحة سلسلة من التفجيرات وإطلاق النار ألقي باللوم فيها على عصابات إجرامية لها علاقات مع جارتها الشمالية.

وبسبب وباء كورونا، أغلقت الدنمارك حدودها في منتصف مارس. وقالت الحكومة الدنماركية إنها سوف تعلن بحلول الأول من يونيو عن موعد إعادة فتح الحدود وسط تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس.