المغرب: 218 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 6281 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين، استمرار تفشي فيروس (كورونا المستجد)، وذلك قبل تسعة أيام من تاريخ نهاية الحجر الصحي المرتقب في 20 مايو المقبل.



وسجل المغرب اليوم أكبر عدد من الاصابات خلال شهر مايو، بلغت 218 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281.



وأكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي - في تصريح صحفي اليوم - استمرار ارتفاع الحالات الجديدة، خصوصا على شكل بؤر وبائية.



وقال المسؤول بوزارة الصحة المغربية "مازال الفيروس ينتشر في ظروف خاصة وتحت شروط معينة"، وأضاف "إذا لم تتخذ احتياطات وإجراءات الوقاية ضد انتشار كوفيد-19، لا يمكن أن نقضي في فترة وجيزة على الفيروس".



ودعا مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغاربة إلى "المزيد من الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات والنصائح التي تنص عليها إجراءات العزل الصحي، حتى تتمكن المغرب من الخروج من هذا الوضع".



وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي وفاة ، ليظل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء انتشار الجائحة بالمملكة محصورا في 188 حالة، فيما جرى تسجيل 257 حالة شفاء إضافية، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2811 حالة.