وزير الخارجية الكويتي: بدء عودة مواطنينا من السعودية عبر منفذ «نويصيب» غدا

أعلن وزير الخارجية الكويتي رئيس فريق تجهيز عودة المواطنين الكويتيين من الخارج الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اكتمال الاستعدادات لعودة المواطنين الكويتيين من السعودية عبر منفذ "نويصيب" الحدودي، بعد التنسيق مع السلطات السعودية.

وأوضح الشيخ أحمد ناصر المحمد - في بيان صحفي اليوم الاثنين - تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن عملية العودة ستكون خلال الفترة من 12 إلى 20 مايو الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية وسفارة الكويت في الرياض، باشرتا بعملية تسجيل المواطنين المتواجدين في السعودية، تمهيدًا لتفويجهم وفق الاعداد التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الصحية، ووفق الجدول الزمني الذي ستعلن عنه وزارة الداخلية الكويتية.

وأشار إلى أن سفارة الكويت في الرياض، باشرت عملية التواصل مع المواطنين لإبلاغهم عن موعد عودتهم، مضيفًا أنه سيتم فحص كافة ‏المواطنين العائدين في منتزه (الخيران)، وفق الآلية المتفق عليها مع السلطات الأمنية والصحية.

وأهاب وزير الخارجية الكويتي بالمواطنين الكويتيين، التقيد بالموعد المحدد من قبل السفارة لعودتهم، بما يتفق والترتيبات التي أعدتها السلطات السعودية لهذا الغرض، معربا في الوقت نفسه عن خالص شكره وتقديره لكافة المسؤولين السعوديين، على ما أبدوه من تعاون كامل وتسهيلات، لتيسير عملية عودة المواطنين الكويتيين، مما يعكس أعمق علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين.