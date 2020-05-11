تقرير: الإمارات تنفي وجود نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة

قالت وزارة المالية الإماراتية إنها لا تنوي زيادة ضريبة القيمة المضافة في الدولة، وفقا لما نقلته عنها قناة "العربية".

يأتي هذا بعدما أعلنت السعودية صباح اليوم زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه، وذلك ضمن عدد من الإجراءات لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر القطاع الخاص العصب الاقتصادي غير الحكومي للإمارات، حيث تم التأكيد للشركات الأجنبية بأنه لن تكون هناك رسوم أو ضرائب مضافة.

وتمثل الشركات الأجنبية في الإمارات النسبة الأكبر، بخلاف دول مثل المملكة العربية السعودية وعمان التي تمثل الشركات الوطنية فيها النسبة الأكبر.

وفي مطلع يناير 2018، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.