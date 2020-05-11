مقتل وإصابة 11 من قوات الأمن في هجوم لـ«طالبان» على نقطة تفتيش في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان رسمي اليوم الاثنين، مقتل 6 عناصر من قوات الأمن على الأقل وإصابة 5 آخرين إثر هجوم شنته حركة "طالبان" على نقطة تفتيشية في منطقة "اليشينج" بولاية "لغمان" شرقي البلاد.

وأفاد البيان -حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- بأن الهجوم وقع مساء أمس الأحد، وأسفر عن وقوع اشتباكات بين الجانبين؛ حيث تمكنت قوات الأمن الأفغانية من صد هجوم "طالبان" وألحقت بهم خسائر جسيمة.

وأضافت القناة أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن تدمر العشرات من مركبات قوات الأمن.

يذكر أن حركة "طالبان" الإرهابية لم تصدر بيانا عن الحادث حتى الآن.