قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الوضع كان مستقرًا في المحافظة ولم يتم تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى بدأت الأعداد تتزايد بحلول شهر رمضان، مشيرًا إلى تسجيل 30 حالة إصابة الجمعة الماضية، و16 يوم أمس الأحد.

وأضاف «غراب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن معظم الإصابات بمحافظة الشرقية قادمة من المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا بالتعاون مع المناطق الصناعية، سميت بـ«اللجنة العليا للصحة والوقاية»، والتي يشارك بها خبراء من الجامعة والصحة والسلامة المهنية؛ لمتابعة وضع المصانع يوميًا.

وأوضح أن المدن الصناعية في محافظة الشرقية، تحتوي على نحو عشرة آلاف مصنع، يعمل بهم آلاف العمال، مؤكدًا أن معظم المصانع بدأت في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار محافظ الشرقية إلى تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية، تصل إلى حد الغلق، لافتًا إلى أن هناك عدم التزام بإجراءات نقل العاملين بالمصانع، حيث زيادة الأعداد في المركبات وعدم ارتداؤهم للكمامات.

وتابع أن المحافظة خاطبت مديرية أمن الشرقية؛ لتوقيف المركبات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وسحب رخصها، مؤكدًا أن كل تلك الإجراءات الخاصة بالمصانع تسعى للحفاظ على سلامة العاملين بالتوازي مع عدم تأثر الاقتصاد واستمرار العمل.

