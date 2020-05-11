اشتية يدعو إلى مقاطعة دولية لإسرائيل حال تنفيذها ضم أراض فلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، إلى مقاطعة دولية لإسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أراض فلسطينية.

وقال اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله إن "الأجندة السياسية للحكومة المرتقب إعلانها في إسرائيل خلال أيام، تقوم على ضم أجزاء من الضفة الغربية، مثل الأغوار وضم السيادة على المستوطنات".

وأضاف أن "بيانات التنديد لا تنفع مع إسرائيل والرد على الضم، يجب أن يكون فعليا بمقاطعتها والاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة".

أكد اشتية أن "الموقف العربي الموحد والأوروبي والأفريقي واللاتيني والدولي ككل، كفيل بأن يلجم إسرائيل ويصدها عن إجراءاتها" التي قال إنها تضع الفلسطينيين أمام مرحلة جديدة.

من جهة أخرى، أكد اشتية أن مخصصات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل "أمر مقدس، ولن ترهبنا إجراءات إسرائيل" التي ذكر أنها "تشن حملة ترهيب ضد البنوك" الفلسطينية.

وقال إن الحكومة والبنوك تواجه تهديدات إسرائيل بشكل جماعي "بحيث نبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة، وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى".

وكان قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة"، وتحذير البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ عام تقريبا، اقتطعت إسرائيل أجزاء من مبالغ الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، كعقاب لها على دفع رواتب شهرية لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين بدعوى أن ذلك يمثل "تمويلا للإرهاب".