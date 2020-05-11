د ب أ: ألمانيا تسجل أكثر من 169800 إصابة بكورونا والوفيات 7400

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 169800 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7444 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 9 حالات منذ أمس.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض، تعافى نحو 145600 مصاب من الفيروس حتى الان.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 44600 إصابة)، و2167 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 34900 حالة إصابة، و1424 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد عن 33200 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1542 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (3ر341 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 3ر204 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الجمعة، ارتفع معدل الاستنساخ إلى 1.13 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 11 فردا في المتوسط: وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان خفوت تفشي الوباء.