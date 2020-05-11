قال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، الدكتور جبريل صوما، إن الصين بسبب عدم قيامها بما يجب عليها القيام به دخل الولايات المتحدة من الصين 400 ألف مصابا بفيروس كورونا.



وأوضح صوما، أن الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة كانت بسبب الرحلات المتبادلة مع الصين قبل توقفها، مضيفا: "ولولا إجراءات الإدارة الأمريكية لانتشار الوباء في الولايات المتحدة بشكل جنوني".



أضاف صوما، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن كان الطيران ساريا بين الولايات المتحدة والصين وكان يجب وقف الطيران، والصين لم تعلن عن المرض بأنه أصبح ينتشر بين الناس وقتها، ولذلك أوقفت التنقل مبكرا داخليا بين ووهان بالخصوص وباقي المدن".



وأشار إلى أن عددا كبيرا من المصابين بهذا المرض جاؤوا من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا بدون علم أمريكا ولا استعداد الإدارة لعدم معرفتها بهذه الإصابات قبل اكتشاف انتشار الفيروس بين البشر

