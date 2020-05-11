وزير المالية السعودي: التدابير المعلنة هي الأقل ضررا على الاقتصاد

أعلن وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان اليوم الاثنين اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وكان من بينها إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول يوليو.

وأشار الوزير إلى أن الأثر المقدّر لهذه الإجراءات هو مئة مليار ريال تقريبا.

وفي تصريحات عبر الهاتف لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال الجدعان: "نظرنا في الكثير من الخيارات وتأثيرها اقتصاديا وماليا واجتماعيا. والتدابير المعلنة هي التي رأى الفريق، الذي يضم خبراء اقتصاديين وغير ذلك، أنها ستكون الأقل ضررا على الاقتصاد والقوة المالية للبلاد".

وقال: "هذه هي الأولويات: الرعاية الصحية للناس وأرزاق الناس، ونريد التأكد من أننا نحافظ على قوتنا المالية حتى يخرج الاقتصاد من الإغلاق ... نحن لا نخفض الإنفاق، وإنما نعيد توجيه الإنفاق".

وحول مضاعفة ضريبة القيمة المضافة بثلاثة أضعاف، قال الوزير :"إنه شيء سيساعد هذا العام، ولكنه سيساعد أكثر في العام المقبل والذي يليه عندما نخرج من أزمة كورونا".

وأوضح: "لا تزيد الإيرادات الآن لأنه لا يوجد إنفاق. فالناس لا ينفقون بالمعدلات التي اعتادوا عليها بسبب الإغلاق. وعندما نخرج من هذا، ستكون الحكومة متواجدة لدعم الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص للتأكد من صموده خلال هذه الفترة".

وحول خطط الاقتراض، أجاب: "لا أعتقد أننا سنزيد من ذلك. ووفقا لرؤيتنا للوضع المالي الحالي، نعتقد أن 220 مليار ريال سوف تكون كافية لسد الفجوة".

وأضاف: "بخفض الإنفاق الآن وقبل أسابيع قليلة، أعتقد أننا سندبر الـ 220 مليار ريال".