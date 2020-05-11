 رئيس الوزراء العراقي يصدر بيانا بشأن إطلاق نار تجاه متظاهري البصرة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يصدر بيانا بشأن إطلاق نار تجاه متظاهري البصرة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 4:56 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 4:56 م

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، بيانا بشأن إطلاق النار تجاه متظاهري محافظة البصرة.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناء على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين؛ ما أدى الى إستشهاد أحدهم في مكان الحادث، وإصابة آخرين".

وأضاف البيان أن القوة الأمنية اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.


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