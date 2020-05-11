الصين: إقالة مسؤول في ووهان عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين -اليوم الاثنين- إقالة مسؤول في مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين (الأكثر تضررا بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) بعد أن سجلت المدينة خلال الـ 48 ساعة الماضية 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أنه تم إقالة "تشانغ يوي شين" من مناصبه في الحزب الشيوعي الصيني بسبب سوء الإدارة بشأن الإغلاق والسيطرة على مجمع "سانمين" السكني بمدينة "ووهان".

وسجلت مدينة ووهان- المركز السابق لتفشي كورونا- 6 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يومي السبت والأحد، حيث كان جميع المرضى من مجمع سانمين السكني. وكان المجمع قد سجل في فترات سابقة 20 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19.