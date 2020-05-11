سفير روسيا بالعراق: عرض روسي لاستثمار ضخم في حقل غاز «المنصورية» في ديالي

قال السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، إن هناك عرضا روسيا لاستثمار ضخم في حقل غاز "المنصورية" في محافظة ديالي، مبينا أن العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع العراق في غاية الأهمية والقوة.

وأضاف ماكسيموف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، نشرته الوكالة العراقية للأنباء - إن "الشركات الروسية تسعى إلى استثمار ضخم وقد قدمت مناقصة للاستثمار في حقل غاز المنصورية في ديالي".. وتابع أن "ثلاث شركات روسية في العراق تنتج نحو 600 ألف برميل من النفط يوميا من ضمنها شركة (كاز بروم نفط) التي تشتغل في حقل بدرة بمحافظة واسط، وتنتج نحو 100 ألف برميل نفط يوميا، وفي حقل القرنة 400 ألف برميل".

وأوضح السفير الروسي أن بلاده تهتم اهتماما خاصا باللجنة الروسية العراقية وقد كلفت نائب رئيس الوزراء برئاسة الجانب الروسي لأهميتها البالغة، وقد تم تأجيل انعقادها بسبب فيروس "كورونا".