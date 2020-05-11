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ترامب يؤكد حرص واشنطن على تعزيز العلاقات مع العراق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 7:49 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 7:49 م

تلقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

وأكد «ترامب» خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي أن العراق يمتلك دوراً مركزياً في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على حرص واشنطن على تعزيز العلاقات مع العراق.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى استعداد بلاده؛ لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي، واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا كورونا المستجد وتطوير جهود الاستثمار الاقتصادي.


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