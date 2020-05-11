المسماري: بيان الخارجية المصرية اليوم اعتراف بأن عملنا شرعي وقانوني

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن «البيان الصادر عن الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، رسالة قوية واعتراف أن ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية عمل شرعي وقانوني».

وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن «البيان لا يأتي في إطار المحافظة على سيادة ليبيا فقط، وإنما الحفاظ على الاستقرار في كل المنطقة»، مؤكدًا أن «البيان وثيقة يُعترف بها».

وأشار إلى أن «البيان يدفع جزءا كبيرًا من المجتمع الدولي؛ للاعتراف بالمهام التي تقوم بها القوات المسلحة في بث الأمل والاستقرار ومحاربة المليشيات والتكفيريين والغزاة الأتراك داخل الأراضي الليبية».

وأصدر وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا حول تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، عقب اجتماع خماسي جرى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.