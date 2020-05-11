اتهامات لجونسون بإثارة البلبلة بخطته لتخفيف الإغلاق

اتهم قادة محليون في بريطانيا اليوم الاثنين رئيس الوزراء بوريس جونسون بإثارة حالة من البلبلة بخطته للتخفيف التدريجي لتدابير الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويصر قادة محليون على عدم تغيير قواعد التباعد الاجتماعي، ودعت نقابة عمالية كبرى إلى "الحذر والوضوح" قبل السماح لأعداد كبيرة من الناس باستئناف السفر من أجل العمل.

وقال أندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى في شمال غرب إنجلترا، إن تصريح جونسون أمس جاء "في وقت مبكر جدا بالنسبة لشمال غرب البلاد، ويمكن أن يسبب حالة من الارتباك".

وكتب على موقع تويتر :"رسالتي إلى الأشخاص والشركات في مانشستر الكبرى هي: برجاء توخي الحذر والتروي قبل إدخال أي تغييرات على روتينكم".

وأشار قادة الحكومات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إلى أنهم لن يغيروا قواعد التباعد الاجتماعي بعد أن قال جونسون إن البلاد ستحول دعوة الناس من "ابقوا في المنزل" إلى "ابقوا حذرين" مع السماح لهم بالخروج من المنازل.

وقال جونسون، الذي من المقرر أن يلقي خطابا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الاثنين، إنه أعطى "أول رسم تخطيطي لخريطة طريق إعادة فتح المجتمع" بعد تراجع متوسط عدد الإصابات المؤكدة والوفيات المرتبطة بالفيروس منذ منتصف أبريل.

وقال إن المدارس والمحال التجارية يمكن أن تعيد فتح أبوابها على مراحل الشهر المقبل، في حين قد تحتاج الشركات العاملة في مجال الضيافة إلى الاستمرار في الإغلاق حتى يوليو على الأقل.