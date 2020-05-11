إسبانيا: معدل الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا ينخفض إلى أدنى مستوى منذ ذروة الأزمة

انخفضت حصيلة الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في إسبانيا اليوم الاثنين إلى 123 حالة، فيما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 373 حالة، في أقل نسب زيادة يومية يتم تسجيلها منذ ذروة تفشي المرض التي شهدتها البلاد في أوائل أبريل الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسبانية.

وبحسب البيانات التي نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في إسبانيا حتى الآن 26 ألفا و744، بزيادة 0.54% عن اليوم السابق، وهي أقل نسبة زيادة يتم تسجيلها منذ ذروة تفشي المرض.

كما شهدت أعداد الإصابات الجديدة انخفاضا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 373 حالة جديدة، مقارنة بـ 621 حالة أمس الأحد، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن 227 ألفا و436 حالة، بارتفاع 0.17% عن اليوم السابق، وهي أيضا أقل نسبة زيادة يتم تسجيلها منذ ذروة تفشي المرض.

ومن جانبه، قال مدير مركز تنسيق الطوارئ الصحية فرناندو سيمون - خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة - ​​"إن أرقام اليوم إيجابية للغاية حقا".

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقل فيه أكثر من نصف سكان إسبانيا اليوم إلى المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، حيث أصبح بإمكانهم في هذه المرحلة زيارة أحبائهم، وحضور الجنازات، والذهاب للتسوق، والجلوس في المقاهي.