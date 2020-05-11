يهود ألمانيا: مظاهرات كورونا جرى استغلالها من قبل يمينيين متطرفين

حذر جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، من أن المظاهرات التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري في البلاد احتجاجا على قيود كورونا، جرى استغلالها من قبل يمينيين متطرفين.

وقال شوستر اليوم الاثنين: "اليمينيون المتطرفون استغلوا المخاوف الناشئة من أزمة كورونا لنشر أساطير المؤامرة المعادية للسامية ونشر تصورهم المتشدد عن العالم على الإنترنت وفي المظاهرات التي أُطْلِق عليها مظاهرات النظافة الصحية".

وأضاف شوستر أن من يشارك في مثل هذه المظاهرة عليه أن يدرك الجانب الذي يتظاهر فيه "فلا ينبغي على المرء أن يتشارك مع معادين للسامية ويمينيين متطرفين".

وقال شوستر إن التظاهر ضد التدابير الحالية باستخدام رموز تُذَكِّر بالهولوكوست، أمر تافه ويسخر من ضحايا المحرقة " وعلى كل من اشترك في المظاهرة لدوافع نبيلة أن يكونوا على وعي بهؤلاء".

يشار إلى أن الآلاف من الأشخاص تظاهروا احتجاجا على قيود كورونا على الحياة الخاصة والعامة مطلع الأسبوع الجاري في عدة مدن بألمانيا بدون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات، وكما حدث قبل أسابيع فقد كان من بين المتظاهرين أنصار نظرية المؤامرة ورافضو التطعيمات ويمينيون شعبويون وآخرون يصعب تصنيفهم سياسيا، وشهدت المظاهرات تعديات على الشرطة وهجوما واحدا على صحفيين.