فايلر يمنح الضوء الأخضر لبيع أزارو

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الضوء الأخضر للجنة التعاقدات بشأن بيع المهاجم المغربي وليد أزارو المعار إلى نادي الاتفاق السعودي.

وأكد مصدر بالنادي أن فايلر أشار إلى عدم حاجة الفريق لتواجده، مما يسهل من مهمة بيعه نهائيا الى نادي الاتفاق السعودي الذي أبدى رغبته في التعاقد مع أزارو على سبيل البيع النهائي.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي تسعى إلى بيع أزارو مقابل مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار لتحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة.

يُذكر أن عقد أزارو الحالي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، والذي من المنتظر أن يعود في بدايته للأحمر بعد انتهاء فترة الإعارة للفريق السعودي البالغ مدتها 6 أشهر فقط.