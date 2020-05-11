كولومبيا تعيد فتح الاقتصاد رغم استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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قررت الحكومة الكولومبية السماح لملايين العمال بالعودة إلى أعمالهم وتقليص القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية رغم استمرار تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استئناف النشاط في قطاعات تشمل التشييد والتصنيع في العاصمة بوجوتا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3ر2 مليون نسمة.

كما سمح الرئيس الكولومبي إيفان دوك باستئناف النشاط في أجزاء أخرى من الاقتصاد ومنها متاجر الجملة للسيارات والاثاث والمكتبات ومتاجر الحديد وورش الميكانيا ومحال تنظيف الملابس.

كانت كولومبيا، سجلت أمس الأحد 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى اكثر من 11 ألف إصابة وأكثر من 460 وفاة.

ومن المقرر استئناف آلاف الشركات أنشطتها في مدن مثل ميدلين وكالي بارناكويلا.

وأقرت السلطات إجراءات الوقاية الصحية التي اتخذتها هذه الشركات قبل السماح لها باستئناف نشاطها.

في الوقت نفسه حددت السلطات في العاصمة بوجوتا ساعات عمل كل قطاع حتى تضمن ألا تعمل جميع القطاعات في توقيت واحد.