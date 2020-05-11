وفاة 10 أشخاص على الأقل في حريق بدار لرعاية المسنين بروسيا

توفي ما لا يقل عن عشرة أشخاص في دار لرعاية لمسنين في كراسنوجورسك بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية مساء الأحد.

وذكرت وكالة الدفاع المدني الروسية أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ 20 شخصا تقريبا. وأصيب عدد آخر في الحريق. وعانى البعض من الاختناق. ولم تتوافر أرقام دقيقة حتى الأن.

وذكرت وكالة أنباء إيتار تاس أن الحريق ربما يكون سببه خلل في سخان للمياه في أحد دورات المياه.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المنشأة، والتي يعمل بها ثمان موظفين يعتنون بـ 29 نزيلا، ربما كانت نزلًا غير مرخصة للمسنين.

وبسبب انتهاكات لوائح السلامة الأولية، فإن الحرائق الخطيرة مع عدد كبير من الضحايا أمر شائع في روسيا.

يشار إلى أنه في 8 أبريل، توفي أربعة أشخاص وأصيب 16 في حريق بمنزل خاص للمسنين في موسكو. في نهاية ذات الشهر، توفيت عائلة من ثمان أفراد في حريق في منزل خشبي بالقرب من سان بطرسبرج.