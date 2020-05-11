 ترامب: إجراء 10 ملايين فحص كورونا بالولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الجاري - بوابة الشروق
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ترامب: إجراء 10 ملايين فحص كورونا بالولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الجاري

هديل هلال
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 10:31 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 10:31 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستصل إلى إجراء عشرة ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بنهاية الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن بلاده هي الأعلى في إجراء الفحوصات في العالم.

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن إدارة سلامة الغذاء سمحت بالاختبار للأجسام المضادة، مشيرًا إلى تصنيع الشركة التي سُمح لها بإنتاج العقار نحو 150 ألف فحص في اليوم.

وأشار إلى زيادة الأعداد إلى 300 ألف فحص خلال أسابيع، قائلًا إن كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية ستجري اختبارات لفيروس كورونا في شهر مايو أكثر مما قامت به كوريا الجنوبية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 285 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من أربعة ملايين إصابة.


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