بيان برلماني مشترك يدعو إلى فتح الحدود بين ألمانيا وسويسرا

دعا بيان برلماني مشترك، اليوم الاثنين، إلى فتح الحدود بين ألمانيا وسويسرا في ظل أزمة كورونا.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدره رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية السويسرية في البرلمان الألماني، فليكس شراينر، ورئيسة وفد البرلمان السويسري للعلاقات مع البرلمان الألماني، سيلينه فيدمر.

وطالب السياسيان في بيانهما "بتخفيف عاجل لقيود الدخول" مع مراعاة معدلات العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف السياسيان في بيانهما أن "أزمة كورونا أثرت في الكثير من المناحي على الناس في المنطقة الحدودية بين ألمانيا وسويسرا، كما أن الرقابة على حركة نقل الأفراد العابرين للحدود، جعلتنا ندرك مدى الارتباط القوي بين البلدين بعضهما البعض ولاسيما في المنطقة الحدودية على الصعيد الاقتصادي والمجتمعي والاجتماعي".

وقال شراينر:" لا ينبغي التراخي في مكافحة الجائحة، لكن يجب أن نفعل ذلك معا في المنطقة الحدودية، بقوة وبقواعد منسقة لكن بدون غلق للحدود"، مشيرا إلى أن خطر الفيروس واحد في كل مكان "فهو لا يتحدث الألمانية السويسرية ولا لهجة بادن أو لهجة جنوب غرب ألمانيا".

وأضاف شراينر وفيدمر أنه لهذا السبب بالذات فإن هناك حاجة إلى مبادرات مشتركة وفتح كامل للحدود "والهدف هو إعادة الوضع الطبيعي الكامل للموقف على الحدود الألمانية السويسرية".

وكانت رئاسة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قد أعربت في وقت سابق عن تأييدها لفتح سريع للحدود مع الدول المجاورة مع الإبقاء على معايير السلامة.