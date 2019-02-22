العمليات المشتركة العراقية: ننتظر الآلية الجديدة للعمل مع التحالف الدولي

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية استمرار التنسيق ضمن "الحلف الرباعي " لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي مع روسيا وإيران وسوريا، فيما تنتظر الآلية الجديدة للعمل مع التحالف الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم القيادة ، اللواء تحسين الخفاجي - في تصريح صحفي، بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الاثنين، بأن قيادة العمليات المشتركة لديها عمل مع التحالف الدولي لملاحقة فلول "داعش" وتنتظر الآلية الجديدة، لافتًا إلى استمرار التنسيق الأمني "الرباعي " الذي يضم سوريا وإيران وروسيا إلى جانب العراق.

وأضاف أن "الحلف الرباعي الأمني" مهم جدًا من حيث تبادل المعلومات الاستخبارية بين أعضائه، مبينًا أن قيادة العمليات المشتركة لديها تنسيق مع "الحلف الرباعي " للاستفادة من تلك المعلومات في ضرب عصابات "داعش" الإرهابية - حسب المتحدث.

وأوضح أن الفعاليات الأمنية بدأت بشكل احترافي أكثر عبر التنسيق والجهد المكثف، مؤكدا أن "عصابات داعش" الإرهابية غير قادرة على التأثير على الوضع الأمني أو إرباك القوات الأمنية، التي تنفذ عمليات نوعية ضد الجماعات الإرهابية.