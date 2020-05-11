التصريح بدفن جثة طالبة جامعية بالمنيا انتحرت بقرص الغلة السام

صرحت النيابة العامة بمركز ديرمواس، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بدفن جثة طالبة جامعية بقرية تل بني عمران بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، انتحرت بقرص غلة سام أودى بحياتها على الفور، حيث تبين من التحقيقات والتحريات أن الواقعة جاءت بسبب تشاجرها مع أسرتها.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدى رئيس البحث الجنائي بالمديرية، بورود إخطار إلى اللواء رأفت الحلواني مساعد مدير أمن المنيا لمنطقة جنوب، بمصرع فتاة بقرية بمركز ديرمواس اقصي جنوب المحافظة، نتيجة تناولها مادة سامة.

على الفور انتقل، الرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت، لفحص البلاغ حيث تبين مصرع طالبة جامعية تدعي (أ.أ - 21 سنة)، نتيجة تناولها قرص غلة سام أودى بحياتها، عقب وقوع مشاجرة مع أسرتها وبسؤال والدها أكد أن نجلته تناولته عن طريق الخطأ.