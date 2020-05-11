تقرير أممي: جيش الأسد والقوات الروسية تستهدف المدارس والمستشفيات السورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين أن القوات السورية والروسية الحليفة لها استهدفت المدارس والمستشفيات خلال هجماتهم الجوية والبرية في سوريا.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في تقرير نشر اليوم إن القوات السورية والروسية في شمال غربي البلاد التي مزقتها الحرب شنت 18 هجوما من هذا القبيل خلال الفترة بين مايو 2019 و فبراير 2020 .

ويشير التقرير إلى أن خمس عيادات طبية أُجبرت على الإغلاق بعد تعرضها للهجوم.

وأفاد التقرير أنه في هجومين من الهجمات استخدمت القوات السورية البراميل المتفجرة المحظورة دولياً.

وقالت منظمة العفو إن الهجمات "تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي" وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 70 شخصًا، بما في ذلك شهود عيان ونازحين وأطباء ومعلمين وعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.

ولم يقدم وفدا سوريا وروسيا لدى الامم المتحدة ردا على الاستفسارات المتعلقة بتلك الاتهامات.

وتعتبر روسيا حليفا مهما للحكومة السورية في الصراع الذي دام أكثر من تسع سنوات.

وبدأت الطائرات الروسية في مهاجمة مناطق المتمردين في سبتمبر 2015. وبمساعدة روسيا، تمكنت حكومة بشار الأسد من استعادة مناطق استراتيجية رئيسية.