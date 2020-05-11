مدير مستشفى حميات إمبابة السابق: الأسواق أكبر بؤر لنشر كورونا في مصر

قال الدكتور سمير عنتر، مدير مستشفى حميات إمبابة السابق، إن الأسواق تعد أكثر بؤر ينتشر بها فيروس كورونا في المحافظات والقرى المصرية، مؤكدا أن التعويل على الوعي فقط في مواجهة فيروس كورونا خاطئ تماما.



أضاف عنتر، في مداخلة ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأحد: "هتقولي في ناس في التجمع الخامس راقية وأفضل في الوعي لا هما موجودين دلوقتي في المولات، أنا بمي المجتمع المصري قبلي، يعني كله بيعرف بعضه وفي حميمية إيجابية في أوقات لكن دلوقتي هي سلبية جدا دلوقتي".



وأكد أن الأسواق يقابلها في المجتمعات الأكثر ثراء المولات والتي يتجمع فيها عددا كبيرا من البشر دون رابط ولا ضابط، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل الأماكن وتشديدها في الأسواق والمولات بشكل خاص.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد، تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 9400 وحالات الوفاة 525.