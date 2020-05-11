 كوريا الجنوبية ترسل 2 مليون كمامة لأمريكا لدعمها في مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية ترسل 2 مليون كمامة لأمريكا لدعمها في مكافحة كورونا

أرشيفية
أرشيفية
سول - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 1:11 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 1:11 ص

أرسلت كوريا الجنوبية مليوني من الكمامات والأقنعة الواقية إلى الولايات المتحدة في دعم طارئ لها ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القول إن ذلك الاجراء جاء بعد اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في مارس.

وقد تم اتخاذ القرار بعد النظر في الإمدادات المحلية للأقنعة الطبية وتفاصيل الوضع.

وسيتم توفير تلك الأقنعة للأمريكيين العاملين في المجال الطبي.

ومن المتوقع وصول رحلة تنقل تلك الأقنعة يوم غد الموافق 11 أيار/مايو بتوقيت الولايات المتحدة.


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