قبرص: عودة 10 آلاف طالب لمقاعد الدراسة بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا

عاد حوالي عشرة آلاف طالب في قبرص في السنة النهائية إلى مقاعد الدراسة، اليوم الاثنين، بعد شهرين تقريباً من التوقف؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء قبرص، أن الطلاب في السنة الأخيرة من الدراسة في جميع أنحاء المدارس الثانوية والمدارس الفنية وطلاب السنة الثالثة في التعليم والتدريب المهني سوف يعودون إلى المدارس اليوم، شرط وجود 12 طالباً كحد أقصى داخل الصفوف.

من جهته، يراقب وزير التعليم والثقافة والرياضة والشباب برودروموس برودرومو الأوضاع، وسيقوم بزيارة إلى مدرستين ثانويتين في منطقة أرخانجيلوس في نيقوسيا؛ ليرى بنفسه عودة الطلاب.

كان رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس قد أكد، الأسبوع الماضي، أن شرط معاودة جميع طلاب مستويات التعليم يظل مرهونا بالوضع الوبائي، والآراء النهائية للعلماء المستشارين، والالتزام الصارم بقواعد النظافة من قبل المعلمين والطلاب وجميع العاملين في المحيط المدرسي.