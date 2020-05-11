الكاظمي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم العراق في الحرب ضد داعش

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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم العراق في الحرب ضد داعش وتطوير الاقتصاد العراقي.

وقال الكاظمي، خلال استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي، إن "الاتحاد صديق وشريك ونأمل أن تواصل دول الاتحاد دعمها للعراق في حربه ضد داعش، خاصة في الظروف الاقتصادية التي يواجهها إثر جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية".

وأضاف "نتطلع لمساعدة الدول الأوروبية للعراق في بناء اقتصاده، ومشاركة الشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في العراق وتذليل العقبات التي قد تواجه عملها".

وأضاف "أننا ملتزمون بما وعدنا به الشعب في احترام حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين بالإعتداء عليهم ، والقيام بعملية الإصلاح وإجراء إنتخابات حرة نزيهة".

وقدّم رئيس وأعضاء وفد الإتحاد الأوروبي التهاني بتشكيل الحكومة العراقية ونيلها ثقة البرلمان، وأكدوا "دعم السيادة العراقية والإهتمام الأوروبي باستقرار العراق، والإلتزام بدعم جهوده ضد داعش والتعاون لمواجهة الأزمة الإقتصادية والصحية".

وأعرب السفراء عن إرتياحهم لماتضمّنه "البرنامج الحكومي من إصلاحات والتزامات وحوار وتواصل مع المجتمع الدولي" .