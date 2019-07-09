الجيش الليبي يعلن مقتل ما وصفته بقيادي من «مرتزقة الغزو التركي»

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الأحد، عن قتل قيادي مما تصفهم بـ"المرتزقة التابعين للغزو التركي" جنوب طرابلس.

وقالت الشعبة في صفحتها على فيسبوك، أمس الأحد: "الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تقوم بعملية نوعية من ساعات الفجر الأولى لليوم الأحد 17 رمضان بمحور عين زاره إستهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني المدعو/ محمد هنداوي وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي ،حيث حقّقت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني" .

وتشهد ليبيا قتالا منذ أكثر من عام بين قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا وقوات حفتر التي تسعى إلى دخول العاصمة الليبية.