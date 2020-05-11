إصدار وسام تحيا مصر لشهداء ومفقودي الحروب والعمليات الإرهابية والأمنية

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا برقم 1027 لسنة 2020 بإصدار وسام جديد باسم "تحيا مصر" من طبقتين.

ويستند إصدار الوسام للمادة 15 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وسينشأ الوسام من طبقتين، بحيث تكون الطبقة الثانية منه مماثلة للأولى، ولكن بحجم أصغر.

وسيتم منح الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه رئيس الوزراء، وبناء على ترشيح وزير التضامن الاجتماعي بالنسبة للمدنيين، ووزير الدفاع بالنسبة لضباط وأفراد القوات المسلحة، ووزير الداخلية بالنسبة لضباط وأفراد الشرطة.

ويأخذ الوسام شكلا نجميا سداسيا.

به 6 شعب ذهبية و6 نجوم نصفها أبيض ترمز لثورات مصر أعوام 1952 و2011 و2013 وأهدافها السلمية، ونصفها الآخر أحمر ترمز لحروبها الكبرى أعوام 1956 و1967 و1973.

وبمنتصف النجمة دائرة خضراء يكتب عليها باللون الذهبي (تحيا مصر).