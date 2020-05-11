مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية في السودان

صرح اللواء ركن محمود بابكر محمد همد والي ولاية كسلا المكلف شرقي السودان يوم الأحد بأن اشتباكات وقعت بين قبيلتي النوبة وبني عامر بمدينة كسلا وأدت إلى وقوع 3 قتلى و79 جريحا بالإضافة إلى خسائر في ممتلكات المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن همد أكد أن الأحداث بدأت في السابع من الشهر الجاري وتم إحتوائها في وقتها غير ان هذه الاحداث سرعان ماتجددت صبيحة الجمعة وأسفرت عن وقوع جرحي وعمليات حرق للمنازل.

وأضاف والي كسلا أن جميع الجرحي حالتهم مستقرة وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح أن القوات النظامية تدخلت للفصل بين طرفي الاشتباكات وألقت القبض على 59 متهما من الجانبين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .