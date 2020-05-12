أعلنت السلطات الصحية بالإمارات، إصابة 4 أسر بفيروس كورونا المستجد، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجمعها لأداء صلاة التراويح، ما تتسب في نقل العدوى لبعض أفراد العائلة، وفرض الحجر على باقي أفراد الأسر.

كما أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك رصد وتسجيل 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 18 ألف و878 حالة إصابة حتى الآن.

كما تم الإعلان عن 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بالفيروس وتعرضهم لمضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 201 حالة.

وأعلنت الضحاك في مؤتمر صحفي مساء اليوم تسجيل 577 حالة شفاء جديدة، تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 5 آلاف و381 حالة.