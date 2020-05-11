ارتفاع طفيف في عدد الشركات المفلسة في ألمانيا رغم أزمة كورونا

رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، لم يرتفع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا إلى حد كبير حتى الآن.

فبحسب بيانات مؤقتة لمكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع عدد الشركات التي بدأت إجراءات إشهار إفلاس في مارس الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الشهر عام 2019.

وفي المقابل، أعلن المكتب اليوم الاثنين أن عدد الشركات التي بدأت إجراءات إشهار الإفلاس في أبريل الماضي تراجع بنسبة 4ر13% على أساس سنوي.

وجاء في بيان للمكتب: "الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالحد منها لم تُترجم في مارس وأبريل الماضيين إلى ارتفاع في إجراءات الإفلاس".

وفي المقابل، أوضح الإحصائيون أن هذا ليس أمرا مفاجئا في هذا التوقيت، حيث أعفى المشرعون الشركات التي أصبحت مُعسرة بسبب الأزمة مؤقتا من الالتزام بتقديم طلب إشهار الإفلاس، كما قد تستغرق معالجة الطلبات في بعض المحاكم حاليا فترة أطول بسبب تقييد النشاط هناك جزئيا على خلفية الجائحة.

وبالنسبة للوضع في فبراير الماضي، الذي لم يتأثر بعد بأزمة كورونا، سجلت المحاكم الإدارية إفلاس 1529 شركة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تراجع العدد في ذلك الشهر بنسبة 2ر3% مقارنة بنفس الشهر عام 2019.

وبلغت قيمة مطالبات الدائنين - بحسب تقديرات المحاكم - أقل من مليار يورو في فبراير الماضي، مقابل ملياري يورو في نفس الشهر عام 2019.