السلطات الصحية الأمريكية: نحو 5300 وفاة أخرى بنيويورك ربما ترتبط بكورونا

ذكر تقرير نشرته السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن نحو 5300 حالة وفاة أخرى في مدينة نيويورك قد تكون مرتبطة بوباء فيروس كورونا أكثر مما تظهره الحصيلة الرسمية للوفيات.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل نحو 24200 حالة وفاة في المدينة أكثر من المعتاد في هذا الموسم وذلك خلال الفترة ما بين 11 مارس والثاني من مايو.

وأشارت المراكز إلى أن ما يقرب من 19000 شخص من العدد الإجمالي للوفيات في المدينة قد توفوا أو يفترض بأنهم توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضافت المراكز أن هناك 5300 حالة وفاة أخرى ربما ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإصابة بوباء كورونا.

وأوضحت المراكز في تقريرها أن هذه الوفيات الزائدة قد يكون سببها " التأثيرات غير المباشرة للوباء، "مثل التأخير في طلب الرعاية الطبية أو تلقيها بسبب اكتظاظ المستشفيات، أو عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أو نتيجة مخاوف من العدوى".

ويشير التقرير إلى أن وفيات الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، والذين هم أكثر عرضة للوفاة من وباء كورونا، ربما لم يتم الاعتراف بأنها ترتبط بشكل مباشر بالفيروس.

وبحسب التقرير، فإن تتبع الوفيات الزائدة أمر مهم لمعرفة معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وعدم توفر الرعاية للحالات غير المصابة بالفيروس" ، وهو ما يبرز الحاجة لمزيد من التحقيق.

وتعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتحدة وأحد أكثر الأماكن تضرراً في العالم، حيث بلغت حصيلة الوفيات الرسمية أكثر من 14700 حالة و 5100 حالة وفاة "محتملة".