الجزائر تبدأ في إنتاج كاشف يظهر نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة

بدأت الجزائر في إنتاج كاشف سريع لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» يظهر النتيجة في 15 دقيقة، وذلك بمعدل 200 ألف وحدة أسبوعيًا، حسبما أعلنه التلفزيون الجزائري، مساء اليوم الاثنين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، يتميز هذا المنتج الجديد من كشف حاملي الفيروس الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض، وبذلك تكون الجزائر الأولى مغاربيًا والثانية إفريقيًا في إنتاج هذا النوع من الكاشف السريع والذي سيسمح للجزائر أن تكون لها استقلالية في مجال الكشف عن الفيروس.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية في الجزائر، لطفي بن باحمد، أن الكاشف الجديد ستنتجه شركة جزائرية (فيتال كار)، المتواجد مقرها ببابا علي (الجزائر العاصمة)، بالشراكة مع شركات أردنية و كندية.